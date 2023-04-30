燒烤咖啡融匯共生　成就小城延吉爆紅

內媒上周六（29日）報道，吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市近期突然爆紅，吸引全國各地大量年輕人湧入，而原因竟然是燒烤和咖啡。與一般燒烤不同，延吉燒烤是當地眾多朝鮮族最受歡迎的美食，別具特色，用料烹飪特別，吸引一眾饕客慕名而來。

延吉燒烤的起源難以考證，但從這座人口不足60萬、卻有近千間燒烤店的情形看，當地人對這種美食情有獨鍾。當地一間燒烤店店長介紹，延吉燒烤不僅講求量大、料足，概括而言全在「講究」二字上。店家只會用當地特產黃牛肉作串，並添加大量特色蘸料，如爽口解膩的朝鮮族鹹菜。此外，商家更為食客提供自動烤爐，不但能讓客人邊吃邊烤，烤爐獨特設有的兩種排煙系統，令肉質鎖住煙火氣，味道更佳。

除了遍布街巷的燒烤店，當地咖啡店亦成行成市，街邊時常能看到舉着印有「延吉」字樣咖啡杯拍照的遊客。當地咖啡店店長自豪表示，延吉人喝咖啡的習慣甚至比某些一二線城市更早，上世紀90年代大量赴國外務工的延吉人回鄉，把外國文化風潮帶了回來，當中包括咖啡文化，因此飲咖啡已蔚然成風。當地燒烤店與咖啡店非常繁盛，人們餓了進燒烤店，累了便進咖啡店，相當互補。