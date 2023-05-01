黃山遊客公廁內渡宿　景區籲山上遊山下住

內地五一假期間，各地熱門景點人山人海。上周六（29日）晚，安徽有網民爆料稱黃山風景區光明頂上的廁所擠滿遊人滿了，其中有不少人更躺在廁所走廊。黃山景區周日（30日）回應，景區未超限接待，由於公共場所容量有限，少數遊客自行在景區旅遊公廁過夜。景區呼籲遊客「山上遊、山下住」。

爆料影片顯示，在景區廁所裏過夜的遊客，有人蓋着毛氈，有人則席地而坐。現場傳出廣播提醒，「如果您執意夜宿，請您遵守公共秩序，不要影響他人正常如廁」。不少網民在影片留言，「這樣的旅遊有點受罪」；也有人質疑「就算住不起酒店，為何不提前準備帳篷」。

內媒周日致電黃山景區，對方工作人員表示，前一晚的確有不少遊客滯留在光明頂的公共廁所過夜。黃山景區每天限定的客流是3萬人，其中有的遊客訂了景區的酒店住宿，有的則在結束遊覽後下山。可能有部分遊客沒有訂到山上的酒店，又錯過了下山時間，只能在廁所過一晚。該工作人員又稱，據了解，當晚只有光明頂出現了遊客滯留廁所的情況，其他景點未發現。周日上午，景區已將情況向上級反映，工作人員也在各景點提醒遊客合理安排行程，提前訂好酒店或及時下山。