巴拉圭執政黨總統候選人宣布勝選　曾承諾維持對台邦交

巴拉圭周日（4月30日）總統選舉投票結束，目前已點算逾85%選票，在巴拉圭執政近75年的紅黨，其44歲候選人培尼亞（Santiago Pena）以43.5%得票率領先，而60歲的反派候選人艾里格里則得票約28%。培尼亞已宣布勝選，同屬紅黨的現任總統貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）發文恭喜培尼亞，強調將啟動透明有序的交接，以強化民主。今場選舉的結果事關巴拉圭與台灣的邦交關係，台灣政府亦恭賀培尼亞勝選，將繼續致力於與巴拉圭發展富有成效的繁榮夥伴關係。

由於巴拉圭建立新電子投票系統，處理排隊人龍形成延誤，一些投票所在法定投票時間結束後仍然繼續開放。美洲國家組織選舉觀察團一名成員表示：「一整天下來我們都觀察到高度參與情況，投票所還是大排長龍。」

巴拉圭是台灣是南美洲的唯一邦交國，艾里格里選前曾揚言當選就有可能與台灣斷交，外交轉向中國大陸。而培尼亞則曾承諾，若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響，他將捍衞與台灣的歷史關係。

44歲的培尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家，他定位自己為紅黨的新世代，更關注經濟議題，承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提升街道的見警率。