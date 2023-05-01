長三角鐵路昨發送旅客365.5萬人次　創單日新高

內地正值五一長假期，周日（4月30日）全國鐵路共發送旅客1,783.1萬人次，開行旅客列車11,353列。預計周日（5月1日）發送旅客1,600萬人次，計劃開行旅客列車10,815列。其中，長三角鐵路周日發送旅客365.5萬人次，創下單日客發量歷史新高，較2019年同期增長27.7%，超過2021年5月1日當天創下的365.2萬人次單日客發最高紀錄。

今年鐵路「五一」小長假運輸自上周四（4月27日）開始至周四（5月4日）為止，共計8天，長三角鐵路預計發送旅客2,600萬人次，日均客流達到320萬人次以上。上周四是鐵路五一小長假運輸首日，長三角鐵路發送旅客逾245萬人次，客流較2019年同期增長23.1%；上周五（4月28日）長三角鐵路今年來發送旅客首次突破300萬人次，較2019年同期增長13.5%。上周六（4月29日），長三角鐵路發送旅客逾355萬人次，較2019年同期增長2.3%。

截至周日，長三角鐵路已累計發送旅客近1,270萬人次，為應對假期旅客集中出行，長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，每日通過增開旅客列車、組織動車組列車重聯運行，加掛普速車輛等措施，增加運能席位，最大限度滿足旅客出行需求。