遊客欲借用廁所被要求買票　桂林景區閉門整改

內地網民上周六（4月29日）聲稱，廣西桂林市木龍湖景區外沒有廁所，民眾想進景區內上廁所，卻被要求購買55元人民幣（約63港元）的門票，引起熱議。桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組高度重視，周日（4月30日）晚宣布立即組織開展調查工作，而景區即日起閉門整改。

網傳影片可見，一名男子在景區外表示只是想進廁所，並非入景區遊玩，卻被工人作員攔阻，要求他「出去」。桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組通報指，四川廣安籍遊客蕭世政等4人於上周五（28日）下午5時35分左右到達木龍湖景區檢票處，要求免費入園上廁所，遊客得知入園需購買55元門票後與檢票人員發生語言衝突，景區保安人員上前勸阻，並指引遊客前往附近的公共廁所。小組辦公室事後立即約談景區負責人，責成對方加強員工培訓，提高文明服務水平，規範經營行為，營造文明旅遊的良好環境。景區已聯繫涉事遊客表達歉意，景區即日起閉門整改。

此前，景區工作人員曾指，景區內的廁所不是公用廁所，沒買票是不可以進入，可能有人理解是要買55元的門票才能上廁所，但保安的意思是因為景區是收費的，必須買門票才能入園，而類似事情經常發生。景區位於市中心，人流量大，景區外約300米處有公共廁所，園方亦曾向政府部門建議在景區外再建一個公共洗手間方便民眾，但目前還未建造，而工作人員會叫需要上廁所的民眾去附近公共洗手間，景區接下來也會對工作人員進行一些培訓，注意文明用語和服務態度。工作人員指，今次糾紛是因為遊客硬要進入景區而與管理人員發生誤會，如遊客在溝通的情況下需要借用景區廁所，並不需要買票。