「港車北上」6月1日起接受申請　7月1日起實施

內地周一（1日）公布「港車北上」政策，從2023年6月1日9時起開始接受香港機動車車主申請，7月1日零時起符合條件的香港機動車車主在港方預約通關獲准後，就可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東，預計約45萬名香港機動車車主受惠。為確保「港車北上」有序落實，粵、港政府同意在計劃推出初期就接受申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配。

根據《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，香港機動車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸入出，在廣東省範圍內行駛。車輛在廣東行駛期間，必須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。香港機動車車主應當遵守《管理辦法》及相關法律法規規定，對香港機動車及其駕駛人負有管理義務並承擔法律責任。對香港機動車車主或者駕駛人違法違規行為，除依據內地相關法律法規進行處理外，還將註銷相關備案手續，限制或者不予受理新的申請。

至於申請程序，申請人透過網上平台申請「港車北上」，以領取兩地牌證。「港車北上」司機需領有香港及內地的私家車駕駛執照或駕駛證，申請人開車到香港指定驗車地點查驗車輛，毋須另行前往內地進行車輛查驗。保險方面，兩地有關監管機構已就跨境汽車保險「等效先認」安排達成共識，香港車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，不需另行投保內地機動車交通事故責任強制保險。申請人按要求完成申請程序並經審批後，便會收到由香港運輸署及內地部門發出的相關牌證。

開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤，第一輪抽籤報名日期為5月29日及30日，並於5月31日公布抽籤結果。中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。