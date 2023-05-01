成都設旅遊誠信金　跨部門快速處理遊客消費糾紛

四川成都市周一（1日）公布，該市設立「旅遊誠信金」，建立完善「旅遊投訴快速處置、旅遊糾紛快速賠付」工作機制，加強遊客至上的旅遊服務理念，淨化旅遊消費市場，提升旅遊服務質量，提升成都旅遊良好的體驗感。

市政府宣布，遊客如遭遇消費糾紛，可通過「12345」熱線平台提出賠付要求，文旅、市場監管、商務、發改等部門聯合成立工作專班，對相關投訴提級提速辦理，原則上對遊客無過錯的一般糾紛3個工作日內辦結並完成退賠。市區兩級統籌設立總值2,000萬元人民幣（約2,273萬港元）的「旅遊誠信金」，建立涉旅投訴先行賠付機制，遊客通過「12345」平台投訴後，對遊客無過錯且事實清楚、證據充分、索賠依據明確的，工作專班即啟動先行賠付，而旅客與成都的旅行社、賓館酒店或民宿、在景區景點內餐飲店、購物商店等發生在合同、價格方面的消費糾紛，均可申請快速賠付。

相關部門將制訂出台旅遊糾紛快速賠付實施細則，優化「旅遊誠信金」管理、使用、追償等各項流程，確保快速、高效處理旅遊投訴糾紛，構建規範有序、和諧穩定的旅遊環境。