博爾頓促填補對台武器交付缺口　今將與蔡英文同台

前美國國家安全顧問博爾頓正在台灣訪問，他周一（5月1日）晚間將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德同台，參加台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會，屆時蔡英文、賴清德將致詞，博爾頓則發表專題演說。

此前，博爾頓上周六在台灣出席活動時表示，台灣與美國的安全團隊需要向中國大陸與俄羅斯表明，對台灣採取行動會面對甚麼後果。台美不應僅僅是立即回應，而需要從長遠來看，如果大陸真的對台灣採取軍事行動或試圖進行封鎖，基本上要把大陸從國際經濟體系中驅逐出去。他認為要嚇阻大陸，美國需派更多軍艦通過台海確保自由航行權，並強化武器供應能量，盡快補足對台武器交運缺口，同時研究若大陸與俄羅斯聯手攻擊台灣，除了應對立刻的軍事攻擊，還需考慮如何應對大陸封鎖台灣對全球造成的經濟衝擊。

另外，台灣前總統馬英九日前批評「兩岸互不隸屬」違憲，民進黨周日（4月30日）指相關論述是台海現狀，也是國際認知，而馬英九也曾在2003年公開講過相關論述，指摘馬英九自我矛盾。馬英九基金會執行長蕭旭岑駁斥民進黨的回應，稱馬英九是講「兩岸」，而蔡英文是講「兩國」，文字不一樣，呼籲民進黨不要睜眼說瞎話，浪費時間玩文字遊戲。