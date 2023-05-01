壺口瀑布外圍路段有圍牆遮擋　被質疑防民眾偷窺

內地有民眾近日批評陝西延安市宜川縣壺口瀑布沿途部分路段被圍牆嚴實遮擋，只能聽見聲音但看不到景點，質疑必須花錢才能看壺口瀑布，不花錢就只能被圍牆擋着。宜川縣文旅局工作人員周日（4月30日）指，經了解後認為圍牆是出於安全考慮所建。山西臨汾文旅局亦稱，壺口瀑布景區進行內部擴建，出於安全考慮在部分路段外圍修建圍牆，並非防止遊客偷窺景色。

壺口瀑布是國家級風景名勝區，國家AAAAA級旅遊景區，是中國第二大瀑布，世界上最大的黃色瀑布。東瀕山西省臨汾市吉縣壺口鎮，西臨陝西省延安市宜川縣壺口鎮，為兩省共有旅遊景區。壺口瀑布旅遊區（陝西側）全價票加觀光車價格為140元（人民幣，下同，約159港元），山西壺口瀑布全價票+車票（線上）為120元（約136港元）。

網傳情況可見，壺口瀑布陝西側有較高的圍牆，山西側有圍擋物，在外部無圍擋物附近，無法看到壺口瀑布。網友指外部都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才能看。早於2020年及去年夏季已有網民指景區有圍牆遮擋，有人覺得壺口瀑布是大自然的饋贈，卻被圍牆變成高價景區，是無必要。宜川縣文旅局稱，圍牆建在景區內部路邊已多年，路靠山體本就不寬，人多、車多的時候有危險。