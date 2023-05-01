國民黨月內公布總統候選人　朱立倫：提出最強戰隊

國民黨主席朱立倫周日（4月30日）出席活動時，被問到有關明年台灣總統選舉的國民黨候選人問題，他強調會在5月適當時候提出候選人人選。民進黨主席兼台灣副總統賴清德同日出席台中市信賴台灣之友會成立大會，提出「拚經濟」、「護民主」、「強國防」、「保和平」4項作法，以完成壯大台灣的目標。

朱立倫表示，國民黨最後不是僅提名一個人，而是一個最強的戰隊，呼籲大家要團結合作。團結是最重要的目標，且不只藍軍要團結，也希望能夠團結民眾黨、無黨的朋友，團結全台灣的朋友。最新民調顯示，51%藍營選民支持新北市長侯友宜代表國民黨出戰，支持度比鴻海集團始創人郭台銘高出18個百分點。

民進黨方面，近2,000名支持者周日參加台中市信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，和平並非憑空而來、求來或掠奪產生，要靠自己的力量，結合民主陣營努力，才能避免戰爭，呼籲鄉親在關鍵時刻勇敢選擇民主。他指，「強國防」不是為侵略、不是求戰，面臨來自中國大陸威脅，必須提高台灣的力量。