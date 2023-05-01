翼裝飛行穿越天門洞　張樹鵬成中國第一人

張樹鵬是翼裝飛行運動員，同時又是中國首位滑翔傘世錦賽冠軍。

中國首位滑翔傘世錦賽冠軍、37歲翼裝飛行運動員張樹鵬，周日（4月30日）成功穿越高懸在湖南省張家界市天門山上、世上海拔最高的天然穿山溶洞「天門洞」，成為繼2011年美國翼裝飛行運動員科利斯（Jeb Corliss）後，首位穿越天門洞的中國人。

翼裝飛行又名「近距離天際滑翔運動」，被稱為世界極限運動之最。眼見科利斯12年前成為世界首位穿越天門洞的翼裝飛行者，張樹鵬深受觸動，曾獲滑翔傘世界冠軍的他希望作出同樣成就，於是開始接觸有關運動，展開高強度訓練。直至2016年，張樹鵬成為第一位參加翼裝飛行世錦賽的中國選手，並獲第8名成績。

為了實現夢想，張樹鵬做好準備，包括了解氣象、熟悉山形地貌。他總共在天門山飛行練習逾1,200次、山谷上空飛行逾600分鐘。張樹鵬周日乘直升機，於海拔約2,200米、與天門洞直線距離約850米位置的高空縱身一躍，最後化身雄鷹在天際間翱翔，精準平穩地降落在天門山99彎盤山公路的設定降落點，完成挑戰。張樹鵬事後表示心情非常激動和興奮，指過程飛得很順利，特別開心。