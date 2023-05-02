董紅娟征服全球8000米級山峰　女性第一人

中國登山者董紅娟（又名靜雪）於4月26日登頂海拔8,027米的西藏希夏邦馬峰，並於4月30日獲得國際登山登頂認證網站8000ers.com認證，成為全球首位登頂全部14座海拔8,000米級高峰的女性。

上周六（4月29日）晚上，董紅娟出席由西藏登山協會在拉薩為她舉辦的慶功宴，並接受由西藏登山協會頒發的登頂證書。她表示，開始攀登完全是出於好奇，後來知道有這個（8,000米山峰攀登者）名單後，就希望上面能有中國人的名字。42歲的董紅娟於2013年登頂珠穆朗瑪峰，希夏邦馬峰則是她攀登14座海拔8,000米級高峰計劃中的最後一站。西藏自治區登山協會主席次仁桑珠説，董紅娟堅韌不拔、永不放棄的品格，是登山精神的最好詮釋，代表了中國女性的力量。

據8000ers.com網站介紹，一些山峰存在海拔高度接近主峰的副峰，一些登山者會誤將登上副峰當作登頂主峰。為了準確抵達所有山峰的最高點，董紅娟重複攀登了希夏邦馬峰、馬納斯盧峰、布洛阿特峰、安納普爾納峰和道拉吉里峰。董紅娟稱，她在2018年已經攀登了希夏邦馬峰，但隨後發現自己登頂的是中央峰，而8000ers.com認證的真正頂峰是海拔8,027米的東峰。據了解，全球14座海拔8,000米以上獨立山峰均位於喜馬拉雅山脈和喀喇崑崙山脈，國際登山界將全部登頂這些山峰視作一項成就。