永興島開設首間火鍋店　食材當日空運配送

內地軍事博主「南海的浪濤」日前披露，位於南海西沙群島永興島的第一家火鍋店於4月26日正式開業，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。有媒體分析，這是中國為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，採取的最新軟性措施。

據上述軍事博主發文稱，該位於永興島的火鍋店是繼先前引進海南本土飲食品牌咖啡店後，中國在永興島上新增的一處商業服務場所。火鍋店設有8個包廂和5張室外卡座，能同時容納120人用餐，食材均由當日空運配送。文章引述駐島工作人員陳佳雯稱，每個包廂設計都很有大陸「國潮」風範，各種設施配備都愈來愈齊全。協助經營的副總經理王盼盼表示，火鍋店開業目標是更好地服務三沙市，豐富駐島軍警民的物質文化生活。

西沙群島由約30個島嶼組成，永興島則位處西沙群島宣德群島內，面積最大。2012年，中國在永興島設立三沙市政府，該市隸屬海南省，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。據內媒於2020年報道，該島上常住人口約1,800人，不包括駐地的解放軍。目前除兩岸對該島主權存在爭議外，越南也主張在該區域擁有主權。