陳致中定下周四發監　陳水扁為兒請願恐違規

纏訟多年的台灣前總統陳水扁家族洗錢案，最高法院上周三（4月26日）認定陳水扁兒子、高雄市議員陳致中洗錢罪成，判刑1年確定並面臨解除公職。高雄地檢署周二（5月2日）表示，已發出傳票通知陳致中入監，預定下周四（5月11日）下午3時半報到。而陳水扁周一（5月1日）在社交網發文預告周二將前往總統府、行政院與立法院為兒子請願，法務部表示已責成台中監獄了解陳水扁有否違反保外就醫相關規定。

高雄地檢署（下稱雄檢）襄閱主任檢察官徐弘儒表示，此案為台北地檢署（下稱北檢）指揮執行之案件，由於陳致中住居地均在高雄檢轄區，經北檢囑託代為執行，高雄檢於收受囑託函文後分案辦理，並由承辦檢察官依法進行到案入監執行程序，目前已發出傳票。

陳水扁周一表示，這是他首次行使《憲法》的請願權，希望關注《選罷法》修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議。他又將在周二下午現身凱達格蘭大道請願。針對他此舉是否違反保外就醫規定，台中監獄副獄長黃勝雄周二接受台媒訪問時表示，由於他事先未提出相關申請，獄方將派員到場了解，後續依狀況議處。據悉，陳水扁自2015年保外就醫，台中監獲提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四大原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。