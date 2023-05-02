為避遊客拔毛　白孔雀躲路軌慘遭觀光車輾死

江西上饒某濕地公園周一（1日）傳出有白孔雀遭觀光卡車輾死，公園工作人員周二（2日）對內媒表示，周一客流量太多，白孔雀因無處躲藏，只好飛到路軌上，卻遭剛好駛過的卡車輾過致死。工作人員又透露，事發前有很多遊客追着白孔雀拔毛。

從網上畫面所見，一隻白孔雀被夾在一輛觀光卡車的底部與路軌之間，經已死亡。之後多輛卡車駛過，也先後輾過該白孔雀，致大量孔雀的羽毛掉落，現場不少遊人見狀驚呼。據公園工作人員稱，當日有很多遊客，不少人都在拔白孔雀的孔毛。白孔雀因無處躲藏，只能逃到路軌上，不料遇上觀光卡車駛至，因而遭輾斃。該工作人員稱，目前已安排專人看護路軌。據了解，白孔雀是人工繁育下藍孔雀的變異品種，數量較少。

事發於國家4A級景區、江西東鄱陽湖國家濕地公園，該處面積365平方公里，由烏金汊景區、白沙洲景區和大草原景區組成。該公園集湖泊、河流、草洲、泥灘、島嶼、泛濫地、池塘等濕地為主體景觀，是世界六大濕地之一，也是亞洲濕地面積最大、濕地物種最豐富的濕地公園。官方資料顯示，遊客在該公園候鳥樂園裏可以和白孔雀、天鵝等各種鳥類近距離接觸，因此不少家長會帶孩子前往體驗。