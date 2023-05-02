男子玩浮橋遇溺亡　家屬質疑欠安全設施討說法

五一假期內地男子上周六（4月29日）在重慶景區玩水上浮橋時遇溺身亡，從現場畫面所見，男子跌落水後掙扎了近1分鐘都沒有人施以援手。死者家屬事後質疑該水上項目的安全設施不足，要求景區給出交代。周二（5月2日）涉事景區所在地區政府工作人員表示，目前家屬與景區正在協商解決。

據了解，事發於重慶開州區後湖水雲天景區。從網傳畫面所見，一名男子當時未穿救生衣玩水上浮橋，有圍觀民眾拍手大叫「加油」。當男子走到浮橋中間時，不慎摔倒跌入水中。之後男子在水中多次掙扎，試圖站起來但未成功，現場未見工作人員上前施救。周日（4月30日），景區發公告稱，因特殊情況，後湖水雲天度假村暫停營業。周二厚壩鎮政府工作人員表示，男死者年約20至30歲，溺水後經搶救無效身亡。

內媒周二引述知情者稱，死者今年28歲，是家中獨子，育有年幼小孩。家屬事後質疑，該水上項目既沒有救生員，也未提供救生圈等安全設施。不少網民對事件也感到震驚，認為「像這種水上項目一般都要配備安全員（救生員），我們去的水上項目一般都有兩三個安全員」。