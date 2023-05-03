西門町槍殺案被告5度判死　終極上訴改囚終身

台灣台北市西門町峨眉停車場2015年發生雙屍案，主犯陳福祥槍殺2名毒品買家，案件經5次審理，均判陳死刑。案件上訴至三審，最高法院周二（2日）認為陳殺害毒品買家並非謀財害命，不符合兩公約情節最重大犯罪，改判無期徒刑。

案情指，2015年陳福祥因欠下巨額賭債，故意放出有大量毒品急於脫手的風聲，急尋買家。毒販陳威宇於是帶同手下蔡宗育與蔡鎧陽北上交易。三人於2015年1月13日與陳福祥約在西門町峨眉停車場，由蔡宗育、蔡鎧陽出面交錢取貨。陳福祥先支開蔡宗育，開槍擊斃蔡鎧陽，後向折返的蔡宗育下顎及頭顱連開4槍。陳福祥槍殺兩人後，向買家陳威宇佯稱貨已交付，拿走440萬元毒資後藏匿在桃園中正路出租套房內，惟最後遭警方鎖定將其逮捕。檢方偵結全案後起訴陳福祥，雖然檢方未明確求處死刑，但依刑法殺人罪規定，最重之刑即是死刑。

陳福祥在庭審全部認罪，表示原本一開始沒打算殺人，是懷疑對方拔槍，出於本能反應而開槍。檢方認定，陳福祥雖坦承犯行，但行兇手段殘忍，無教化可能，應永久與世隔絕，建請法官判處極重之刑。案件經一審至今年1月更三審均判陳死刑。案件上訴至三審，最高法院認為，陳是「臨時起意」殺人，與計畫性殺人的惡性不同，且非「近距離行刑式槍決」，不是兩公約最嚴重之犯罪，因此撤銷死刑判決，改判無期徒刑確定。