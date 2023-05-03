美駐華大使稱一中政策不變　望兩岸和平解決分歧

美國駐華大使伯恩斯周二（2日）透過視像出席美國一個智庫活動，談及美中關係及台海局勢等。他表示，美國尋求穩定對華關係，加強溝通，又重申美國的一中政策不變，希望兩岸和平解決分歧。

上任超過一年的伯恩斯指，自他上任以來美中關係維持複雜及相當競爭的基調，美國同時致力穩定雙邊關係，深化溝通渠道，強調美方從未支持美中關係結冰，無意與北京冷戰或衝突，稱美國已準備好跟中方對話，但未能確定美國國務卿布林肯何時訪華。

伯恩斯表示，台灣一直是美中之間的核心議題，指除了美國外，北約、歐盟、日本、南韓及菲律賓等都擔心中方可能在台海動武，美國高度關注情勢發展，將會根據《台灣關係法》，對台灣提供武器，確保台灣有足夠的防禦力量。

伯恩斯又表示擔心中國日前通過的新版《反間諜法》，可能令一些公司在作出商業決策之前所需的正常活動和盡職調查成為非法，又指如果將立法與中國政府最近對幾間美國公司採取的懲罰性行動聯繫起來，情況令人關注。美方打算與中國政府充分討論有關問題。

至於烏克蘭局勢，伯恩斯認為中國領導人和烏克蘭總統澤連斯基對話是好開始，希望中國能說服俄羅斯不再轟炸烏克蘭的學校、醫院和民居，指過去一兩個月因為俄方的殘酷空襲造成大量人命損失。