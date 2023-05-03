內地五一省內遊佔比7成6　赴港人數日均升逾6成

據內地電訊商大數據統計，內地五一假期首四天（4月29日至5月2日），跨省遊客佔比23.6%，省內遊客佔比76.1%，出境遊客佔比0.3%。其中，出境遊客規模較假期前一周日均漲幅超44.4%。由港澳前往內地的遊客規模較假期前一周日均增加18.4%，而由內地赴港澳的遊客規模則較前一周日均上升63.5%。

記者從北京市公園管理中心獲悉，北京市屬公園、國家植物園等周二共接待遊客67.66萬人次，比周一（5月1日）當天減少約6萬人次。預計今天遊客總數將進一步回落。周二遊客人數排名前三位的市屬公園分別是頤和園（13.73萬人次）、天壇公園（12.64萬人次）、北京動物園（10.42萬人次）。

浙江杭州各景區五一假期首四天接待遊客274.7萬人次，其中西湖景區達248.88萬人次。在四川，周二九寨溝景區接待遊客近1.2萬人次，峨眉山景區接待遊客4.29萬人次，其中前往高山區及金頂的遊客量最大，景區啟動了高山區觀光車限流措施。青城山及都江堰景區共接待遊客逾7.4萬人次。成都的寬窄巷子周二總人流量達17.8萬人次，最高峰值出現於下午2時31分，瞬時人流量將近1.4萬人次。