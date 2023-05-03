緩刑期間救溺水女孩　男子見義勇為獲減刑

內媒周二（2日）報道，江蘇省揚州市一名男子因交通肇事被判緩刑2年，在緩刑期間，他送外賣時拯救一名溺水女孩，獲警方申請見義勇為，最終得到減刑，成為該市首例因見義勇為而被認定為重大立功而減刑的服刑人員。

男子王雪峰前年3月駕駛水泥罐車衝燈，撞上另一輛麵包車，最終因交通肇事而判監1年，緩刑2年。判刑後，王雪峰一邊接受社區矯正，一邊當外賣員自食其力。去年6月9日，王雪峰騎車送外賣時，突然聽到溺水女孩的呼救聲，他連忙下水救出女孩，交給在場其他民眾後離開，繼續送外賣。警方最終在群眾的點認下，為王雪峰申請減刑。

然而，由於當時沒有做筆錄，加上沒有其他人可以作證，相關申請被法院駁回。邗江區檢察院得悉事件後主動介入，翻查執法記錄儀及監控，又找來被救女生，最終獲得充足證據。檢察官指，「法律是善良和公正的藝術，不單單是『懲惡』，更重要的是『揚善』，王雪峰獲得減刑，將激勵其他服刑人員積極改造，亦會帶動更多人向上向善，面對危難敢於挺身而出」。

市中院最終依法裁定王雪峰刑罰減為判監6個月，緩刑1年。王雪峰事後激動不已，坦言交通事故及後續賠償讓他幾乎傾家蕩產，判刑使他心情跌落谷底，獲得減刑讓他感覺是社會對自己的一個認可。