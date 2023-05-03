大陸修改徵兵條例　日媒分析或為台海開戰做準備

中國大陸上月公布新修訂的《徵兵工作條例》，重點是提升兵員徵集質量，新條例於周一（1日）起實施。日媒分析，修例目的除了展現北京正試圖增強軍事實力的意圖，也可能為台海爆發全面戰爭做準備，包括允許退役軍人重新入伍，以確保獲得有經驗的士兵。

報道指出，擁有近200萬兵力的中國大陸解放軍，原本對入伍期限有所限制，但新條例允許退役軍人更容易返回原屬部隊或重拾昔日職務，還讓軍方在緊急情況下更容易徵兵，並根據所需兵種調整徵兵條件和方式，讓補給運輸部隊能優先運送軍隊，迅速部署。條例改動反映北京關注可能可能發生的台灣衝突，一旦爆發陸海空全面戰爭，需要動員退役軍人和現役軍人，同時由於大陸近年大舉擴充軍機軍艦等裝備，像是第三艘航空母艦福建號等，軍方因此需要富經驗的船員和機師操作這些武器裝備。

修例的另一重點是加強招募學生入伍，讓大專院校在學生的戶籍或學校的所在地選拔學生。分析認為，由於解放軍甚為關注使用衞星、網絡和無人機的太空戰爭或電子戰爭，同時專注研究利用人工智能和其他技術的情報戰，因此希望能引進接受過人工智能和機器人技術的高科技培訓理工科學生。