男子遊珠海呻遇「泊車刺客」　泊31小時收640人民幣

內地五一小長假期間，許多民眾駕車跨省旅遊，市民張先生就從江蘇駕車到廣東珠海遊玩，他周一（1日）在網上分享指自己在珠海一間酒店泊車31小時10分，竟被收取640元（人民幣，下同，約727港元）的停車費用，懷疑遇到「泊車刺客」，引起熱議。內媒周三（3日）指，涉事酒店已向張先生退還640元費用。

張先生表示，收取停車費的是珠海怡景灣大酒店，在事發前一天下午，他因在海邊與朋友小酌酒醉後，由朋友代為把車停放到酒店內，翌日取車時收費系統要求繳交640元。內媒翻查資料顯示，酒店方聲稱可提供免費停車，而張先生承認自己確實沒有在酒店入住，今次屬於臨時停放，戲稱是「幫車子開了一晚入住的房間錢」。

不少網友紛紛留言稱以前都遇過類似情況，有人反映部分熱門商圈報出天價停車費，有地點為工作日和節日訂明了收取150元（約170港元）封頂停車費標準。珠海市民服務熱線「12345」回覆指，目前珠海的商業配套停車場執行市場調節價，由停車場經營者根據建設成本、市場供求、競爭狀況、社會承受能力等因素，依法自主確定收費，只要見有「珠海市停車場收費標價牌」公示。