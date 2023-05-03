被指性騷擾　內地編劇史航稱與當事人有不同程度交往

曾參與《鐵齒銅牙紀曉嵐》等熱門劇集的內地知名編劇史航，近日被多名女子指控他進行聞頭髮、抓屁股、舔耳朵等性騷擾行為，目前至少有12名女子發聲。事件曝光後，多間出版商與史航割席，他周一（1日）發聲明否認指控。其中5名女事主周二（2日）發布聯合聲明表明不同意史航的回應，要求他公開道歉，他當晚再發文否認指控，承認和幾個當事人都有不同程度的交往，從未違背女性意願，亦從未利用過所謂的強權地位侵犯任何人。

根據多名女事主說法，史航曾對她們進行言語和肢體上的性騷擾，其中一名女事主聲稱自己在某個電影節與史航相識，不久後受邀去他家做客，史航未經允許就突然湊上，「深深吸了一口」她的頭髮，她當時震撼大過生氣，他有道歉，說忍不住。另有女子稱，自己於2008年或2009年剛到北京，在雍和宮附近參加讀庫的聚會，活動結束後史航說順路可載她一程，還稱自己是好人。女事主上了史航的車，他卻伸出舌頭，口水流進她的耳朵。

史航於周一辯稱指控不屬實，給自己相識的女性帶來如此感受是他真正的失敗，十分歉疚，正試圖找到妥當的辦法，在保護雙方隱私情況下還原事實。部分受害人翌日發聲明反駁，指這是鼓起勇氣才能述說的傷痛，是被冒犯和侵害的事實，不是一種情緒，性騷擾屬實與否不取決於史航所謂妥當的方法下之敘述，而是受害者感到被侵犯的證據和國家法律。史航當晚再否認，指自己與幾個當事人有不同程度的交往，包括有過穩定關係的前任，他從不迴避自己是俗人，但從不希望把自己與相識女性間的風流交談和門內情調暴露在公域之下。