寵物鴨花園散步遭抱走　險成桌上餚

內媒周三（3日）報道，一隻由上海市民劉女士飼養寵物鴨日前在花園散步時遭人抱走，警方接報後一個小時內逮獲疑犯王某，成功救回該鴨。據指，王某當日打算把鴨煮作晚飯，幸獲警員及時保住鴨命。

松江公安分局中山派出所於4月14日下午4時許接獲劉女士報警稱，其飼養一隻可達鴨（又稱傻鴨，英文「Call Duck」）不知所蹤，懷疑被盜。民警到場了解，得悉劉女士平日將鴨放在店門外的小花園中，當日下午卻發現鴨不翼而飛。民警查看周邊公共閉路電視畫面後，迅速鎖定疑犯及可疑車輛，於同日下午5時許在松江泗涇鎮某小區內逮獲王某，並在其家中發現劉女士飼養的可達鴨。

王某向警員供稱，他當日下午2時許送貨時路過劉女士店門時，發現鴨子正在悠閒地散步，於是趁沒人注意便將鴨抱走。回到家後，他原想拿鴨煮一道「老鴨煲」，誰知警員迅速將他逮獲。目前，王某因盜竊已被松江警方依法行政拘留。民警之後通知劉女士到派出所領回該鴨，她表示自己花費高價購買該鴨，甚獲家中孩子喜愛。孩子得知鴨被偷後，更哭成淚人。內媒報道，可達鴨的壽命可長達10年，在內地售價高達每隻1萬元人民幣（約1.15萬港元）。