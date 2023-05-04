台認66架F16V採購案延誤　督促美方交付首批

台灣空軍向美國採購F16V戰機，原定於今年初交付首批，但未有兌現。台灣軍方空軍周四（4日）表示，140架F16A/B型戰隼戰機構改升級為F16V（Block20），全案順利，將如期今年底全數交機；而採購66架全新F16V（Block70）戰機雖延誤交付，但仍將在2026年全數獲得，將透過外交等多元渠道督促美方盡快交付首批。

台灣防長邱國正赴立法院外交及國防委員會作專案報告，他承認F16V採購案的確延宕，美方稱原因是受新冠疫情影響，首架戰機已在組裝中，出廠時間則修訂為明年第3季。會上強調有很多備案，要克服未來因素，都在掌握之內；並透過外交等多元渠道要求美方彌補，不論是料件或零附件都優先提供給台方，同時自我提升妥善率，要求洛歇馬丁公司處理好並降低傷害，該公司已懲處撤換兩名專案經理。被問及軍售沒違約條款，讓美方予取予求，邱國正則指這是政府間的契約，沒罰款問題，但這是責任問題。

對於當前大陸威脅，邱國正指陸方目前正運用各種方法，比較戰力和武器裝備台方明顯遜色，但該要警告的逾越某個界線就要處理，強調要自衞反制。他又指，大陸航母山東號在台灣東面出現後，東部地區已在台軍檢討範圍。有關漢光兵推撤僑演練的說法，他則稱不知道，漢光演習是針對敵人可能狀況因應。