侵佔貪污逾2300萬人民幣　公墓出納員判囚13年半

江蘇省南京市棲霞區有公墓女出納員利用民眾的身後事斂財，自2014年以來，侵佔、貪污多達477個墓穴的購墓款和部分護墓費，涉案金額高達2,300多萬元（人民幣，下同，約2,655萬港元）。她去年11月被判處有期徒刑13年半，罰款5萬元（約5.7萬港元），沒收財產750萬元（約866萬港元）。

中央紀委國家監委網站周三（3日）通報，南京棲霞區紀委監委2021年底接到舉報，指南京白龍山思親陵永久華僑公墓工作人員向死者親屬索要利是。經查發現，該公墓出納員楊萍個人帳戶有大額存款，曾購買千萬元以上的理財產品，其家人購置多套住房，資金往來情況與其個人及家庭收入嚴重不符。辦案人員又發現，有墓穴實際已售卻未登記入帳。楊萍供認，因很多購墓人不需正規發票，只要墓葬證和收據，而收錢、發證都是她負責，故把收到的錢據為己有。

最初，楊萍私自購買收據並偷蓋單位發票印章，用收據代替發票開給購墓人，之後將售墓款截留在自己手上。後來她升級作案手法，不再通過銀行卡轉存墓款，而是直接將自己的收款二維碼貼在窗口，讓客戶直接掃碼支付。辦案人員分析認為，楊萍案時間跨度長達8年、金額巨大，時任公司總經理葛榮士亦難辭其咎。葛榮士去年12月17日因受賄罪、貪污罪、國有公司人員失職罪，被判處有期徒刑9年半，罰款70萬元（約81萬港元）。