中國情侶命喪印尼酒店　男死者走廊掙扎20分鐘

印尼峇里島一間酒店近日發現兩名中國遊客遺體，據報是一對情侶，分别來自江西和廣西，其中男死者一度在渾身是血的情況下在酒店走廊爬行掙扎20多分鐘。印尼警方目前還不清楚該案是謀殺案，還是兩人之間出現感情糾紛，正傳喚多名目擊證人調查。

印尼傳媒報道指，22歲女被害人周日（4月30日）獨自一人來到酒店辦理入住手續，男方則在翌日凌晨抵達酒店，兩人隨後一起走進之前預訂的房間，期間有服務人員在房間內待了較長時間，但似乎並沒異常情況發生。至凌晨6時32分，閉路電視畫面顯示，男子在酒店走廊上爬行掙扎，最終沒能走出太遠，仰面伏屍在離房間不遠的走廊。女子則仰面躺在酒店浴室的浴缸，兩人被發現時均裸體。

內媒周四（5月4日）分別聯絡江西與廣西警方，獲知女死者是江西九江人，出生於2001年，於上周二（4月25日）前往泰國，出國事由是自費留學，現戶籍屬地派出所為九江市公安局八里湖分局西二路派出所。男死者是廣西桂林平樂人，屬地派出所是平樂縣公安局附城派出所。平樂縣公安局出入境管理大隊已在聯繫死者家屬，處理相關事宜。