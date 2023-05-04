三姊弟戲水溺亡　家屬質疑水坑無圍欄警示

內地網民早前在短片平台爆料稱，其妹家中3名小孩戲水時遇溺身亡，質疑事發的水坑無任何警示牌和圍欄。事發地政府周三（3日）對內媒證實確有其事，目前正在調查處理。

網民指事發於周一（1日），地點為四川安岳縣龍台鎮滑獅村，現場水坑共有3個，不知道是何時挖的，涉事水坑不大，小孩遇溺的水坑深約2米。龍台鎮政府工作人員周三證實，周一確有3名小孩在滑獅村溺亡，但不清楚水坑如何形成，又稱鎮政府曾派人到現場調查。據報溺亡小孩年齡分別為3歲、7歲和10歲，事發時其母在幹農活。

內媒記者周四（4日）在現場發現，現場3個水坑周圍均已拉起封鎖線。水坑附近種有檸檬樹苗和大豆，村民指水坑是承包土地種植檸檬的村民王某挖來蓄水，王某的妻子廖某亦證實水坑是她家挖的。她家前年租用該處土地，直到去年才在現場挖水坑，目的是蓄水後用於檸檬樹苗噴灑農藥、施肥和澆灌。她表示，因在事發地挖坑，她家要承擔一定責任，但認為作為父母也要有意識教育孩子不去玩水、玩火，遠離風險。她指鎮政府正組織雙方調解，如調解不成將通過法律途徑解決，她家將把水坑填回。