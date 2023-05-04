罵不購物遊客「臭流氓」　無牌導遊罰1萬人民幣

內地網上近日流傳一段導遊辱罵遊客的影片，畫面中一名身穿黑衣的男子態度囂張，指着一名長者飆罵「你一分錢都沒花，你這個老臭流氓」。據報片中男子和長者是雲南西雙版納一個旅行團的導遊和團客，西雙版納州文化和旅遊局周二（2日）通報，對辱罵遊客的當事人罰款1萬元（人民幣，下同，約1.15萬港元），同時吊銷涉事旅行社的營業許可證。

事發於上月23日，在西雙版納一個旅遊購物點。一名黑衣男子對長者惡言相向，又威脅對方如不買東西，就把剩下行程全部取消，酒店機票自己解決。得悉網傳影片反映的問題後，西雙版納州文化和旅遊局按照雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局的督辦要求，第一時間組織執法人員開展核查。

西雙版納州文化和旅遊局周二通報，辱罵遊客的男子姜某因未取得導遊證從事導遊活動的行為，違反了《旅游法》規定。涉事的西雙版納走趣玩旅行社有限責任公司，存在未經雙方協商一致或遊客要求，且影響其他遊客行程安排的情況下，帶旅遊團隊遊客到指定的具體購物場所購物的行為，同樣違反《旅游法》相關規定。該局除對姜某罰款，也吊銷上述公司的旅行社業務經營許可證，並對直接責任人馬某某處以2萬元（約2.3萬港元）罰款。