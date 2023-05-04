20名高層掩飾礦難　轉移12具遺體滅證

河北省唐山市遷西縣桃樹峪鐵礦有限公司去年9月基建工程時發生透水事故，造成14人死1人失蹤。內媒周四（5月4日）報道，當地應急管理廳上周五（4月28日）確認事故為生產安全責任事故，而且涉及事故遲報和謊報情況，涉案人士均已被紀檢監察機關立案調查並採取留置措施。

調查指，事故原因為鐵礦未按設計施工，未進行超前探放水作業，而巷道挖進施工和爆破等相關單位亦未有按標準規程操作，掘進工作面與不明老巷道相遇老巷道與上部積水的採空區連通，老空水突破工作面與老巷道間薄弱岩體，導致透水事故發生。另外，調查還發現，當地多名高層得悉事件後決定隱瞞事故，其後又改變主意決定只上報2人受困，更將遇難者遺體轉移及銷毀監控設備和偽造出入井紀錄等資料。

報告指，包括鐵礦負責人李威和時任遷西縣太平寨鎮黨委書記關勝偉、遷西縣應急管理局一級主任科員李聚華等20人已被公安機關採取強制措施。時任遷西縣委書記蔡宗健、時任遷西縣縣長石井滿、時任遷西縣常務副縣長唐海生等人，分別因主導或參與謊報事故，都已被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。