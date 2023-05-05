國會議員稱家人受威脅　加外長考慮驅逐華外交官

立場反華並曾批評中國人權狀況的加拿大在野保守黨議員莊文浩，早前聲稱在香港的家人受到威脅，並指摘總理杜魯多政府不作為；加拿大外長趙美蘭周四（4日）出席國會外交事務委員會聽證會時表示，政府正考慮所有選項，包括驅逐涉事的中國外交官出境，但也在評估一旦這樣做，中方可能作出報復的嚴重程度。

趙美蘭在聽證會上證實加媒報道，指加拿大安全情報局（CSIS）認為一名中國駐多倫多領事館的外交官，有份參與尋求莊文浩親人資料的行動。她在會上向莊文浩表示，情況不可接受，但她不確定是否會應保守黨要求驅逐涉事的中國外交官，並指要考慮一旦這樣做，中方或會報復，加拿大的「經濟利益、領事利益，還有外交利益都會受到影響」。趙美蘭之後向記者表示，她將「很快」就是否驅逐中國外交官作決定，又指在周四已指示外交部副部長傳召中國駐加大使叢培武，表明加拿大不會容忍任何形式的外國干預。中國駐加暫未對此事作評論，而中國外交部發言人毛寧較早前則已在北京強調，中方從來沒有干涉、也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。

此外，莊文浩在聽證會上表示，CSIS在2021年已向總理的國家安全顧問通報了情報，指莊文浩及其家人因批評北京的人權記錄而受到威脅，這說法與杜魯多早前聲稱CSIS沒有匯報相關情報的說法有矛盾；不過，公共安全部長曼迪仙盧（Marco Mendicino）堅稱，政府是在周一（1日）才獲悉這些訊息。