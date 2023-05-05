摔學童落地致腦損傷　幼稚園老師停職

陝西省榆林市柳先生4歲大的兒子早前被指在幼稚園從椅子上摔了下來，經診斷為閉合性顱腦損傷輕型，頭皮血腫。柳先生後來查看幼稚園閉路電視畫面才發現，兒子曾遭老師抱起再摔落地上。涉事老師已被停職，惟柳先生一家始終未收到老師和幼稚園道歉。

事發於今年3月6日，柳先生接到榆林市高新區第一幼兒園李老師電話後，立即將兒子送醫。之後幾日，兒子多次提到「老師打人」，甚至因而發噩夢。柳先生同月9日到幼稚園查看閉路電視畫面，發現兒子當日坐在椅上，李老師看到其扭身後，便到其身旁用雙手將他抱起，用力摔在地上。柳先生問過兒子老師為何有這樣的舉動，兒子說當時正在吃飯，扭頭拍了一下東西，老師就把他抱了起來扔地上。李老師則解釋自己當時情緒失控。

柳先生展示榆林市公安司法鑑定中心上月19日發出的鑑定書，顯示其子枕部可見約雞蛋大小腫塊，局部皮膚瘀青，觸痛、壓痛明顯、頭皮下血腫。柳先生稱，發生這事兒子心理受到傷害，一直待在家中。柳先生希望教育部門能對此事有明確處理意見，並要求老師和幼稚園公開道歉。內媒多次致電榆林市高新區第一幼兒園園長及李老師，均無人接聽。榆林市高新區教育文體局辦公室高主任則表示，該局已派專人處理，下發過相關文件，指李老師具教師資格證，現已對其做出停職處分。