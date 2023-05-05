誤服鼠藥澳洲學生病況穩定　在台女友遭限制住居

澳洲24歲男大學生肖里（Alex Shorey）上月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分的老鼠藥中毒險死，周三（3日）已由醫療專機送返澳洲繼續接受治理。為釐清肖里中毒事件的疑點，台北地檢署傳喚他的台籍同居女友，訊後將她列被告並限制住居，全案朝違反「毒品危害犯罪防制」方向調查中。

事件曝光後，台北地檢署根據剪報分案，日前由台北市刑警大隊通知肖里父親史蒂夫以證人身份協助調查，訊後請回。史蒂夫稱，老鼠藥是兒子向家人提及，但家人並不清楚他為何會吃到老鼠藥，又認為應與台灣小食無關。由於史蒂夫已返回澳洲，檢警不排除在全案調查告一段落之後，透過外交渠道通知調查結果。對於外界質疑肖里是服食大麻合成的新興毒品，檢警經專家勘驗事證，初步排除與毒品或台灣路邊小食有關。至於肖里在台女友被限制住居被視為案情突破，台北地檢署僅表示偵查不公開，無法對外說明。

肖里目前正在布里斯班的亞歷山德拉公主醫院接受治療，目前情況穩定，但康復之路仍然漫長。史蒂夫指兒子仍相當虛弱，無法下床，但靠着褪黑激素睡得很好。他又表示兒子說話不多，只是一直在玩手機。史蒂夫日前在社交網，感謝台灣的醫療團隊助兒子的狀況穩定下來。