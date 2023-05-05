港澳青年深圳創業　個人最高貸款60萬人民幣

內媒周五（5日）從廣東省深圳市人力資源和社會保障局獲悉，為落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，支持港澳青年融入大灣區發展，近日該局與多個部門聯合發布《深圳市進一步支持港澳青年就業創業實施細則》。當中提到，港澳青年在深創辦企業可申請創業擔保貸款，個人、小微企貸款額度最高分別不超過60萬元（人民幣，下同，約69萬港元）和500萬元（約575萬港元）。

上述細則界定港澳青年為45周歲或以下、擁有中國國籍的港澳居民；初創企業是指在深圳登記註冊3年內的小微企業、個體工商戶、社會組織、律師事務所、會計師事務所和農民合作社等。細則梳理了現行政策中覆蓋到港澳青年的就業促進和創業扶持政策，讓符合條件的港澳青年可申請各類補貼。

細則又明確實施「大灣區職場導師計劃」，支持招募一批港澳籍人士作為職場導師，為港澳青年提供實習、崗位推薦、職業發展指導等服務。對按要求提供服務的職場導師，市、區人力資源部門可發放職場導師補貼，部分補貼金額為每天100元（約115港元）或每人1,000元（約1,150港元）。