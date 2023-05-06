汕尾前人大代表詐騙貸款案重審　改判囚6年

曾任廣東汕尾市、陸豐市人大代表、陸豐市潭西鎮安福公墓負責人的林耀昌，因承包公益性公墓涉嫌違法，備受社會關注，更被網民戲稱為「墳爺」。內媒周五（5日）報道，林耀昌貸款詐騙案重審一審裁定騙取貸款罪成，判處有期徒刑6年。

林耀昌2019年因被認定騙貸6,000餘萬元（人民幣，下同，約6,810萬港元），被汕尾市中院以貸款詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳其違法所得5,973萬元（約6,781萬港元），返還陸豐市農村信用合作聯社。他其後不服上訴，廣東高院2020年10月發回重審。

林耀昌自2009年起被同村村民林鍵國實名舉報，指其在未取得用地許可的情況下，大量改變土地用途，非法佔用88.13畝林地伐林開山，毀壞農用地，先後違建5,164個墓穴，並為脫罪向時任陸豐市公安局局長行賄現金20萬元（約22.7萬港元）。他2016年被東莞市中級人民法院判處有期徒刑4年，並處罰金5萬元（約5.7萬港元）。林耀昌服刑期間，被林鍵國再次舉報，指其涉嫌貸款詐騙。