內地預測　今年局部地區電力供需偏緊

中國電力企業聯合會周五（5日）發布《2023年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》，預測今年全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊，其中二季度南方區域電力供需形勢偏緊，迎峰度夏期間華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。

氣象部門預計今年夏季（6月至8月）西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少兩至五成，可能出現區域性氣象乾旱，將會對當地電力供應以及電力外送產生影響。報告稱，煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升，增加電力產供的不確定性。

正常氣候情況下，預計全國最高用電負荷約13.7億千瓦，比去年增加約8,000萬千瓦；如出現長時段大範圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比去年增加約1億千瓦。報告建議全力保障迎峰度夏期間電力燃料安全穩定供應，加快重點電源電網工程建設，提升電力系統調節支撐能力，並充分發揮市場機制在電力安全保供中的重要作用。