首染Omicron半年後再染疫機率增　僅7.7%需醫療干預

中國疾控中心周報周五（5日）公布在廣東省的研究結果顯示，在首次感染新冠Omicron變異株6個多月後，再次感染新冠病毒的機率明顯增加，94.2%再感染病例有症狀，但只有7.7%需醫療干預，沒發現危重病例。至少在未來3個月內，Omicron變異株在該省引發大規模疫情的可能性相對較低，但仍需監測新出現的變異株，進行基於人群的常規抗體水平調查。

中疾控發布《預先計劃的研究：奧密克戎（Omicron）變異株再次感染的相關因素——中國廣東省，2022年12月至2023月1月》，指該省去年12月至今年1月出現再次感染新冠的情況。研究顯示，所有再次感染都是在去年12月開始的第一波廣泛社區傳播中發現，估計原始毒株原發感染的再感染率為50%；Alpha或Delta變異株的再感染率為35.2%；Omicron變異株的再感染率為18.4%；Omicron變異株初次感染後3到6個月內的再次感染發生率為4%。

研究又顯示，Omicron變異株初次感染後3至6個月內再次感染的風險較低，在首次感染6個多月後，再染新冠的機率明顯增加。研究團隊發現，無論病毒變異或上次感染後經過的時間如何，既往感染所賦予的保護可能有助降低再感染後重症的發生率，而醫護人員再感染發生率高於其他人群。另一研究則指，大多數國家由Omicron引起的第二波疫情，出現在首波疫情發生後的5至7個月內，規模明顯小於首波。在151個北半球國家中，有107國發生第二波新冠感染的高峰時間為去年6月1日至8月30日，反映溫暖天氣對遏制疫情傳播的影響有限。