解讀世衞對新冠決定　內地專家促繼續做好監測

世界衞生組織周五（5日）宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」。內地專家表示，世衞的決定不意味新冠病毒流行的結束，要繼續做好監測預警，掌握疫情流行趨勢，同時加強健康教育和風險溝通，保持良好心態科學看待疫情。

國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，世衞的決定不意味對新冠疫情可放任不管。他提到有幾個方面工作還需繼續堅持，包括堅持有效地監測新冠病毒變異情況和疫情的發生發展情況；對高危人群和重點人群繼續加強疫苗接種；以及繼續強化臨床救治能力，特別是重症。中疾控應急中心副主任施國慶也認為要繼續做好防疫工作，透過已建立的多渠道監測預警體系，在城市社區、哨點醫院、重點場所、城市污水等監測，不斷觀察疫情變化，及時做好風險研判，如發現聚集性疫情，立刻啟動現場調查。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（6日）則在微博發文稱，剛過去的五一假期，監測中國的新冠病毒亞型已經逐漸和國際流行的病毒亞型趨同，都是以XBB為主，且嚴重程度對醫療沒有造成壓力。他表示，病毒還會存在，大流行已經過去。就疫情而言，全球已經同此冷暖。