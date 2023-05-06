淄博燒烤帶旺旅遊　規劃建新機場

內地五一假期結束，今年出遊人數創下歷史新高，對逐步恢復的民航業打下強心針。在傳統熱門旅遊目的地之外，山東淄博憑燒烤成為今年假期最受關注的旅遊目的地，同時帶旺整個山東的出行行業。據報，淄博首個本土機場已在今年初被納入省建設規劃當中。

據中國民航局官網，上月29日至本月3日，五一假期期間民航運輸旅客941.2萬人次，日均運輸188.2萬人次，較去年同期日均數31萬人次增長5倍，也高於2019年同期日均數180.7萬人次。據機票大數據FlightAi資料顯示，今年五一假期國內航班架次超過8萬，日均水平較2019年同期增長約15%。

由於淄博目前尚無機場，前往當地的遊客需分流到濟南和青島的機場。五一期間，濟南機場旅客吞吐量預計達28.7萬人次，較2019年同期增長20%；青島膠東國際機場上月28日旅客吞吐量7.27萬人次，創下該機場投運以來客流最高峰。今年1月，山東印發三年行動計劃顯示，當地將建設現代化機場群，推動新建聊城機場、淄博機場、濱州機場以及遷建濰坊機場等項目前期工作，力爭到2025年民用運輸機場總數達12個，通用機場總數達30個。新建淄博民用運輸機場定位為客貨兩用4C型支線機場，以國內中短途航線為主。