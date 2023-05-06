廣交會閉幕規模破紀錄　成交未回復疫前水平

第133屆中國進出口商品交易會（又稱廣交會）上月15日起於廣東省廣州市揭幕，到周五（5日）閉幕。這次是自新冠疫情爆發以來廣交會首次恢復實體展出，儘管今年參展企業數量、進館人次創歷史新高，惟出口成交金額未能回復疫情前同期水平。

內地官媒周五報道，本屆廣交會總展覽面積達150萬平方米，實體參展企業數量達3.5萬家，累計進館超過290萬人次，均創歷史新高。今年實體參會境外採購商約12.9萬人，來自213個國家和地區。本屆廣交會現場出口成交216.9億美元（約1,691.8億港元），網上出口成交34.2億美元（約266.7億港元）。其中，工業自動化及智慧製造、新能源及智慧網聯汽車、智慧生活等新題材和創新產品、綠色低碳產品成交活躍。

官方數據顯示，2019年春季廣交會成交297.3億美元（約2,318.9億港元），秋季廣交會成交292.88億美元（約2,284.5億港元），均高於本屆實體展出的成交金額。綜合媒體早前報道，本屆廣交會頻傳會場交易冷清，參展者遠多於觀展者。很多中國出口商表示，明顯感受到全球經濟疲軟，訂單下滑。