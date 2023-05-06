網約車對遊客擅加收費　平台稱違規罰停載

內地一名曾姓女子於五一期間前往河南旅遊，多次使用網約車服務時均被加收「空駛費」（即空車回程費用）。內媒就事件向網約車企業了解，有公司稱涉事司機加收空駛費違反規定，已作出停止載客的處罰。河南鄭州市交通運輸局工作人員表示，只有行程兩端都不在本地，才屬於異地營運，額外加收費用屬違規。

曾女上月29日從登封叫車到鄭州，行程約90公里。網約車司機稱，政府不允許跨城市接單，且自己返程時很難再接單，所以要額外收取50元（人民幣，下同，約57港元）空駛費。經協商，曾女向網約車司機轉帳叫車費170元（約195港元）和空駛費30元（約34港元）。接下來數日，曾女又先後3次在百度地圖網約車、滴滴出行、高德打車上遇到網約車司機加收10至25元（約11至29港元）不等的空駛費，但後來從網約車司機口中得知，空駛費不是必須，金額也不固定。

內媒其後向網約車公司了解，叫車平台的計費標準中，總計價已包括「遠程費」。而上月29日為曾女提供網約車服務的妥妥E行平台則表示，涉事車輛牌照屬本地，並不屬於異地營運，公司明確規定不得以其他理由加收費用，目前除已罰涉事司機停載，亦將訂單費用退還給曾女。該平台又稱，今後將更嚴格監督此類違規收費行為。