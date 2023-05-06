特大暴雨侵襲民眾受困　河堤潰口淹村莊

內地周二（2日）以來，華中、華東等地出現今年以來最強降雨，周六（6日）立夏首日南方迎來最強潑水時段的「暴雨開場」。江西省撫州市周五（5日）晚至周六遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降雨量逾250毫米，數十人受困，當地政府已疏散352名災民；在宜春豐城市更有河堤潰口。

撫州市多個鄉鎮降雨量達到特大暴雨級別，其中崇仁縣24小時降雨量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現大規模城鎮內澇。消防部門截至周六早上已在核心區域營救出14名受困者，但河對面村莊仍有45人被困，暫無生命危險。由於目前水勢比較湍急且水位繼續上漲，暫無法渡河施救，當地政府組織消防、應急、民間救援力量和各鄉鎮幹部趕赴救援。

豐城市亦受強降雨影響，麗村鎮清豐河堤下江段河堤潰口30多米，下游4個村莊被淹，逾200人受災。當地各部門正在緊急救援，封堵潰口，豐城市防汛抗旱指揮部周六早上已將防汛4級應急響應提升至3級應急響應。近日暴雨覆蓋河南、安徽、湖北、江蘇、江西、湖南等多個省市，上述部分地區累計降雨量50至120毫米，局部地區超過200毫米。