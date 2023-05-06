北寮錄40.1°C高溫　今年全台最熱

周六（6日）是24節氣中的立夏，台灣氣象部門觀測資料顯示，台南市北寮於下午1時40分錄得40.1°C高溫，是今年1月以來最熱，北寮觀測站也連續3天錄得全台最高溫。當日上午其餘高溫地區還有台東縣大武39.7°C，高雄市月眉38.6°C。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台南市、高雄市及屏東縣近山區都是高溫區，導致高溫原因有很多，如海風調節無法起作用、沙礫地形綠色植被較不廣泛等。據台灣氣象局發布的高溫資訊，台東縣地區已有焚風發生，周六日間台南市近山區或河谷為紅燈，即有機會連續出現38°C極端高溫。高雄市近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為橙燈，有機會出現38°C極端高溫；嘉義、屏東近山區或河谷同樣為橙燈，有機會連續出現36°C高溫。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為黃燈，氣溫達36°C以上。

氣象局指出，周六台灣東半部地區及基隆北海岸降雨機會高，其他地區多雲到天晴，中午過後北部及中南部山區有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日（7日）梅雨季第一波鋒面南下，清晨起天氣驟變，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，雨勢或較大，其他地區也有局部短暫陣雨。屆時氣溫將驟降，北台灣轉涼。