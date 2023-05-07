軍人休假離營駕駛撞2電單車　釀2死1傷

台灣高雄市上周六（6日）上午發生致命車禍。一名22歲陳姓男子駕車失控擦撞逆線一輛私家車後，再撞上2輛電單車，造成2名電單車女司機死亡，另1名女乘客受傷。事後證實陳男為正在休假的第八軍團陸軍裝甲564旅下士。軍方上周六下午回應，陳男當時無酒駕，後續將配合警方調查。

警方指出，上周六上午8時37分左右，陳男駕車駛經岡山區大莊路，轉彎時衝過對面行車線險撞逆線私家車，陳男緊急將車拉回時疑失控蛇行，先差點衝出路肩，之後擦撞另一輛逆線私家車，再追撞前方分別由60歲陳姓女子和62歲黃姓女子駕駛的電單車。現場附近一間宮廟的工作人員表示，當時正在泡茶聊天，突然聽到轟然巨響，之後看見有車輛碎片飛進廟內。工作人員連忙出外查看，看見3人倒地，其中一人當場無呼吸心跳。工作人員連忙為傷者打傘，剛好一名醫生經過替各人急救。陳女和黃女事後送院搶救無效，陳女電單車上的69歲呂姓女乘客受傷。

警方初步調查顯示，陳男並無酒駕，在其私家車上發現迷彩軍服和臂章，其後證實他為軍人。陳男的營區位於高雄阿蓮，事發時疑放假剛離開營區，車禍就在離營區約10分鐘車程的路上發生。第八軍團發言人王俊傑少將上周六回應稱，陳男休假期間駕車發生車禍，導致民眾傷亡，全案已由高雄市岡山分局處理中。王強調，對此不幸意外深感遺憾，將引以為鑑，通令各單位加強行車安全教育及防衞駕駛觀念，保障用路人安全。