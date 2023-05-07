中阿巴舉行三方外長對話　同意加強反恐安全合作

（左起）秦剛、比拉瓦爾和穆塔基舉行中阿巴三方外長對話。

中國國務委員兼外長秦剛上周六（6日）在巴基斯坦伊斯蘭堡出席第五次中阿巴三方外長對話。秦剛強調，中方願同阿富汗和巴基斯坦加強反恐安全合作，堅決反對一切形式的恐怖主義，加大合作打擊恐怖主義力度。

對話由巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。秦剛表示，三方要在阿富汗鄰國協調合作機制等地區多邊框架下加強反恐安全事務合作，希望阿巴進一步加強對中方人員、機構和項目安保舉措。穆塔基和比拉瓦爾則表示，阿巴兩國願積極推進三方合作，制訂政治、安全、經濟等領域合作的路線圖，維護三國共同利益，實現互利共贏。

會上，三國外長同意堅持睦鄰友好，深化政治互信，尊重彼此主權和領土完整，通過平等協商妥善處理矛盾分歧，反對干涉阿富汗內政，反對對阿進行非法單邊制裁，反對一切損害地區和平穩定的行為。三方同意加強反恐合作，共同應對恐怖主義威脅。中巴支持阿富汗臨時政府加強能力建設，更好應對恐怖主義威脅。阿方強調不允許任何勢力利用阿領土從事針對中巴兩國的活動。三方又同意重啟外長對話框架下的對話機制，加強經貿、農業、減貧、人文等領域交流合作。