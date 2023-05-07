村委會拖欠工資15年　老人至死未獲全款

近日網傳江蘇省連雲港市一名老人被村委會拖欠8,600元（人民幣，下同，約9,770港元）工資逾10年，至老人3年前去世也只給了1,000元（約1,140港元），至今仍未結清。該村前村委會主任上周五（5日）證實，村裏當時僱用老人看護沙石並承諾由村委會支付薪金，但事後因一直沒錢而拖欠着。當地鎮政府則稱，欠錢的是工程隊，目前聯繫不上對方。

有網民上周四（4日）發布影片曝光此事，事發於該市贛榆區沙河鎮鄧宅村，片中涉事老人李大山的妻子曬出一張證明，指丈夫於2008年村裏修路期間獲聘請看護材料，日薪50元（約57港元），共看護172天，工資總計8,600元，村委會卻一直未付清，至丈夫2020年8月去世，也只收到1,000元。她表示，家屬曾多次到村幹部討要欠款，但對方一直稱沒錢；期間到鎮裏反映問題亦未獲解決，至今已被拖欠剩餘的7,600元（約8,630港元）工資15年之久。

該張證明的落款人之一李志表示，他並未簽署該證明，但此事屬實。他指村幹部當年僱用李大山及另一人時，確實商量好由村裏付錢，但由於沒錢就一直拖欠。他又稱，其親戚的工程隊當年負責修路，但交通局事後驗收時指只有一部分合格，工程隊僅收到合格部分的工程款，損失嚴重。沙河鎮宣傳委員劉澤華表示，從村幹部處得知，當時是工程隊僱用李大山等人，故欠錢的是工程隊，但由於時間太久遠，無法聯繫到對方，建議李大山等人家屬通過司法渠道解決問題。