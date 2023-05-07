韓正出席英王加冕禮　會晤查理斯三世及辛偉誠等人

內地官媒周日（7日）報道，中國國家副主席韓正上周五（5日）至上周六（6日）在英國倫敦出席英王查理斯三世的加冕典禮及相關活動，期間與查理斯三世、英國王儲威廉、首相辛偉誠、副首相杜永敦短暫會面。

韓正以中國國家主席特使身份出席英王加冕禮，查理斯三世歡迎韓正參加典禮，指出英中關係非常重要，希望兩國在綠色低碳、可持續發展、氣候變化等廣泛領域進一步開展合作，期待中國繼續發揮在綠色發展等領域發揮引領作用。

韓正還與威廉、辛偉誠、杜永敦見面，他表示中國正在持續推進高質量發展，將進一步推進高水平對外開放，願同英方加強合作，互利共贏，共同發展，希望英國政府為中國企業創造公平、公正、非歧視的投資環境，同時為中國留學生提供良好、安全的學習和生活環境，為中國遊客提供安全和便利。中方願在相互尊重、平等相待的前提下，同英方就廣泛問題開展交流，增進相互了解，縮小分歧，共同推動兩國關係健康穩定發展，造福兩國和世界。英方則指，高度重視發展對華關係，期待同中方加強高層交往，進一步擴大經貿合作，也願同中方在衞生、氣候變化、全球穩定等更廣泛領域加強合作。