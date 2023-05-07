明星大貓熊和花吸客力強　成都繁育基地申請註冊商標

內媒近日報道，在成都大熊貓繁育研究基地的雌性大貓熊和花今年爆紅後，令成都繁育研究基地在五一小假期成為全國熱門景點第二名，基地已經為和花申請註冊多個商標。

和花於2020年7月4日與雙胞胎弟弟和葉在成都大熊貓繁育研究基地月亮產房出生，母親是有「潔癖公主」之稱的大熊貓成功。和花的外形辨識度很高，比同齡熊貓矮小，胖胖圓圓的，幾乎看不見脖子，坐下來就像一個三角形，長相憨態可掬。今年較早前網上瘋傳和花吃竹子被搶走的短片，令牠爆紅，遊客喜歡稱牠為「花花」，牠還被封為熊貓界的「頂流女明星」。

五一小長假期間，四川旅遊市場持續火爆，接待人次和旅遊收入創歷史新高。其中，和花就帶動26.4萬遊客參觀成都基地，排名全國十大熱門景點第二位。由於前來觀賞和花的遊客太多，成都基地要求全網實名預約、分時限流入園，假期期間每天6萬張門票名額預訂一空，遊客清晨6時就排長龍等待入園。和花可望帶來巨大商機，網上資料顯示「熊貓基地和花」、「熊貓和花」、「和花」都被成都大熊貓繁育研究基地申請註冊多個商標，國際分類涉及辦公用品、方便食品、教育娛樂等。