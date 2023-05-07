誘騙女友到雲南殺害埋屍　涉案男友今處死

南京女大學生李倩月於2020年因感情糾紛被男友洪嶠誘騙到雲南省景洪市殺害，法院一審和二審均裁定洪嶠故意殺人罪、盜竊罪罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身及處罰1萬元人民幣。西雙版納州中級人民法院周日（7日）公布，經最高人民法院核准，已依照法定程序對洪嶠執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。

21歲的李倩月與洪嶠是情侶關係，洪嶠聲稱二人於2020年7月8日發生爭執，而閉路電視拍到李倩月於7月9日獨自離開南京的寓所前往雲南後失聯。警方最終於同年8月3日在雲南景洪市勐海縣的一處山林發現李倩月的遺體，其後拘捕洪嶠和另外兩名涉案人士張晨光、曹澤青。案情指，洪嶠長期冒充「國家安全部門人員」，因為與李倩月產生情感糾紛動了殺心，早於7月6日便選定勐海縣普洱茶公園為作案地點，並以「國家安全部門人員」身份誆騙張晨光和曹澤青，說李倩月知曉的信息已經危及國家安全，指使二人殺害李倩月。

洪嶠事先設計誘騙李倩月購買7月9日的機票從南京前往雲南景洪市，並提供資金和部分作案工具，帶領張晨光、曹澤青多次演練殺人方法，並指使二人購買鐵鍬預先挖好土坑。當日晚上，李倩月被誘騙至普洱茶公園，曹澤青、張晨光殺害並掩埋李倩月。被捕後，洪嶠曾要求提出精神病鑑定申請，案件拖延至2022年6月27日一審宣判，西雙版納傣族自治州中級人民法院以故意殺人罪、盜竊罪，判處洪嶠死刑，剝奪政治權利終身及罰款。洪嶠不服上訴，雲南省高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判，最後由最高人民法院核准判刑。