官媒披露山東號島鏈外任務　專家稱有能力突破封鎖

內地官媒上周六（6日）報道，解放軍山東號航空母艦編隊連日來赴台島以東海空域開展遠海戰備訓練，是山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域，官媒更罕見披露山東號在「島鏈外」開展聯合演練。內地軍事評論員指出，這顯示解放軍已經有足夠能力衝破美國與其盟友為封鎖解放軍而構築的封鎖線。

報道指，山東號航母編隊參加環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵及其他水面作戰編組開展聯合演練。軍事評論員宋忠平解釋，進入戰鬥值班序列後，一旦發生突發情況，山東號航母編隊隨時「由平轉戰」隨時應對。對域外勢力而言，戰鬥值班的航母編隊是一種高強度的常規戰略威懾。至於「島鏈外」是指美國及其盟友搆築的第一島鏈，北起堪察加半島，向南延伸至南韓、日本、台灣和菲律賓等地。宋忠平分析，山東號航母編隊遠離本土巡戈，不但可以作為對敵打擊的平台，也可以作為戰場情態的偵查平台及指揮中樞，通過數據鏈將目標訊息同步給多個作戰編組。

另外，中國多個海域周日（7日）均有軍事演習或任務進行，相關地區海事局發出航行警告。其中，廣東海事局上周五（5日）發警告，周日上午11時至下午3時，珠江口部分海域進行軍事演習，禁止進入。大連海事局發布航行警告，自周日下午4時至下周日（14日）下午4時，渤海海峽黃海北部一連7日執行軍事任務，禁止駛入。